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ВОЗ и ЮНИСЕФ констатировали снижение числа плановых вакцинаций среди детей из-за пандемии

ВОЗ и ЮНИСЕФ констатировали снижение числа плановых вакцинаций среди детей из-за пандемии
Вакцинация детей от кори и краснухи в индонезийской провинции Западная Ява
Фото: Aditya Irawan/Zuma/TASS

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Из-за пандемии коронавируса почти 23 млн детей во всем мире пропустили в прошлом году плановую вакцинацию, что привело к вспышкам кори, полиомиелита и других предотвратимых заболеваний, сообщили в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Пандемия COVID-19 привела к серьезному снижению уровня вакцинации детей, что отбросило нас более чем на десятилетие назад", - заявила на брифинге руководитель департамента ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайен.

По словам руководителя отдела иммунизации ЮНИСЕФ Ефрема Леманго, наблюдается "тревожное увеличение" числа детей с "нулевой дозой" - тех, кто не прошел ни одну вакцинацию. Их число выросло в прошлом году до 17,1 млн с 13,6 млн в 2019 году. По его словам, многие из них живут в охваченных войной странах или в трущобах.

По данным ВОЗ, корь может приводить к летальному исходу при заболеваниях детей в возрасте до пяти лет, а полиомиелит - искалечить детей на всю оставшуюся жизнь. Это в первую очередь относится к африканским и азиатским странам со слабыми системами здравоохранения.

В Индии, Нигерии и еще восьми странах мира не привитыми совсем или не полностью вакцинированными от дифтерии, столбняка и коклюша остались в прошлом году 22,7 млн детей. Вспышки кори были зарегистрированы в "горячих точках": Афганистане, Мали, Сомали и Йемене, отметили ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Хроника 09 января 2020 года – 15 июля 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 ВОЗ коронавирус ООН ЮНИСЕФ

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