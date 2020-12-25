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Президент "Южуралзолота" отказался комментировать задержание Масловского

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент "Южуралзолота" (ЮГК) Константин Струков отказался комментировать ситуацию с основателем Petropavlovsk Павлом Масловским, задержанным по обвинению в растрате.

Струков сослался на то, что Масловский не является сотрудником ЮГК. "Я сам узнаю о Масловском из прессы", - заявил он "Интерфаксу".

ЮГК, которую контролирует семья Струкова, является крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24%.

Летом ЮГК и еще несколько акционеров Petropavlovsk на собрании проголосовали так, что Масловский, возглавлявший на тот момент Petropavlovsk, а также еще несколько директоров не вошли в совет. Это стало отправной точкой серьезного корпоративного конфликта в компании.

Масловский покинул Petropavlovsk в августе. А в четверг стало известно, что его обвиняют в хищении средств принадлежащего Petropavlovsk "Покровского рудника". По некоторым данным, дело может касаться сделки 2018 года. На данный момент Масловский задержан, и следствие уже попросило суд его арестовать.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков.

ЮГК Южуралзолото Константин Струков Petropavlovsk Павел Масловский

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