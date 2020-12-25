Основатель Petropavlovsk арестован на два месяца

Павел Масловский Фото: Пресс-служба УК "Петропавловск"/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы арестовал на два месяца основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского по делу о растрате в особо крупном размере.

Пресс-секретарь суда Ольга Бондарева уточнила, что меру пресечения ему выбрали на срок до 23 февраля.

По данным источника "Интерфакса", предпринимателю вменяется совершение растраты денег компании на сумму не менее 95 млн рублей.

О его задержании стало известно утром в пятницу. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Наказание по этой статье может быть до 10 лет заключения.

24 декабря в офисе принадлежащего Petropavlovsk "Покровского рудника" прошел обыск, и представители рудника говорили, что уголовное дело может касаться сделки 2018 года.

"Нам известны некоторые подробности уголовного дела, в рамках которого был произведен обыск в офисе компании "Покровский рудник". Масловского обвиняют в хищении средств компании "Покровский рудник" в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости, - заявил в четверг "Покровский рудник". - Потерпевшей стороны в деле нет. Независимая оценка сделки представителями силовых структур не производилась. У компании не было и нет оснований сомневаться в рыночном характере совершенных сделок".

"Мы не можем комментировать цель обысков, так как мы не видели материала, но, как мы понимаем, они касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний, - заявили накануне в пресс-службе Petropavlovsk. - Однако мы вынуждены напомнить, что собрание акционеров компании этим летом инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Павел Масловский занимал должность генерального директора. Тем не менее, мы поддерживаем инициативу органов по установлению истины".

Petropavlovsk в последние месяцы стал ареной корпоративного конфликта, спор основных акционеров вылился в противоречия между руководством головной компании и менеджерами рудников и вернул в заголовки российских экономических новостей подзабытую тему силового проникновения в офис.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей чуть более 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.