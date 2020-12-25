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Власти Ялты смягчили график подачи воды на новогодние праздники

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Вода будет непрерывно подаваться в дома жителей Ялты на Новый год и в Рождество, несмотря на введенные ограничения, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Она написала в своем инстаграме, что с 6 утра 31 декабря и до 10 вечера 1 января вода будет подаваться непрерывно. Такая же схема будет действовать в рождественскую ночь. В остальные дни вода будет подаваться по ранее установленному графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости, с середины декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками. В Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам, Евпатория осталась без горячего водоснабжения. Власти Севастополя из-за дефицита объявили режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Он включает 14 мероприятий, среди которых разработка новых источников, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также ремонт инфраструктуры. На эти проекты будет направлено 48 млрд рублей.

Ялта Крым

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