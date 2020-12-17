В Ялте начали получать воду из озера, которое питается из водопада

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Озеро Могаби начали использоваться для подачи воды жителям Ялты на юге Крыма, где введены графики на фоне истощения запасов в водохранилищах, сообщила врио главы администрации курорта Янина Павленко.

"Сегодня к водоснабжению Ялты был подключен источник, который не использовали полвека. Это озеро Могаби. Установлена новая запорная арматура, задвижки, отремонтирован технологический насос для промывки фильтров. Все подготовительные работы, включая лабораторные исследования качества воды, завершены, вода уже пошла к потребителям – жителям западных районов города", - написала Павленко на своих официальных страницах в соцсетях.

По словам врио сити-менеджера Ялты, ведется также работа для перехода на собственные источники водоснабжения поселков Форос, Симеиз и города Алупка.

"Вблизи Фороса есть две скважины, которые после проведения подготовительных работ смогут полностью обеспечить поселок водой. Еще пять скважин, расположенных в Голубом заливе, на этой неделе решением сессии Ялтинского горсовета были переданы в республиканскую собственность. В дальнейшем, после постановки их на баланс Ялтинского водоканала, скважины будут введены в эксплуатацию и вода начнет поступать жителям. Весь этот комплекс мероприятий снимет нагрузку с основных сетей города и, я очень надеюсь, в дальнейшем позволит смягчить график подачи воды в целом по Большой Ялте", - заявила Павленко.

Как сообщалось, 32 населенных пункта на южном берегу Крыма – города Ялта и Алупка, а также села, поселки и пгт от Фороса до Гурзуфа, с 14 декабря получают воду по часам (три утром и столько же вечером) из-за обмеления двух водохранилищ, питающих эту часть полуострова.

Озеро Могаби, по данным из открытых источников, питается из самого высокого водопада Крыма – Учан-Су.

Проблема с нехваткой воды

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в следующем.

Графики подачи холодной воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости (у большинства – шесть часов в сутки), горячее водоснабжение в столице Крыма приостановлено.

Воду в сентябре начали отключать по ночам в курортной Алуште и соседних селах. В октябре снизили давление в Белогорске. В ноябре – в курортной Евпатории, позднее там отключили ГВС. Ялта в конце ноября перестала подавать воду по ночам. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ в октябре представило план обеспечения водоснабжения Крыма, в нем 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.

До присоединения Крыма к РФ в марте 2014 года около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Украина его перекрыла, заявляя, что днепровская вода вернется на полуостров только в случае "его деоккупации". В Москве неоднократно заявляли, что Крым является российским, подчеркивая, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.