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В Ялте построят опреснитель воды

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Для бесперебойного водоснабжения Ялты к концу текущей недели начнут строить опреснитель морской воды, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"С учетом притоков, которые были за последние три дня, мы надежду имеем, что в Ялте ситуация нормализуется. По погодным условиям у Ялты больше шансов выскочить из этой ситуации гораздо быстрее, чем у Симферополя", - сказал он на совещании по вопросам водоснабжения.

В последние дни ялтинские источники пополняются на 30 тысяч кубометров в сутки, в том числе благодаря туманам, при потребности региона в 40 тысяч, уточнил чиновник.

При этом Аксенов сказал, что больших подземных запасов воды в районе Ялты, как и около Симферополя, нет, и, чтобы гарантировать водоснабжение города, нужен опреснитель.

Врио главы администрации Ялты Янина Павленко уточнила, что график подачи воды в дома скорректируют к среде, а на новогодние праздники будет введен "особый режим" водоснабжения.

Из-за нехватки воды, в Ялте с середины декабря ограничили подачу воды в жилой фонд тремя часами утром и тремя часами вечером.

Полуостров страдал от маловодья в 2019 и 2020 году, ожидается, что маловодье продлится и в 2021 году. С августа в отдельных населенных пунктах Крыма начали ограничивать подачу воды. Ограничения начались с Симферополя и еще 39 населенных пунктах поблизости. Сейчас в Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам, Евпатория осталась без горячего водоснабжения. Власти Севастополя из-за дефицита объявили режим повышенной готовности.

Правительство подготовило план по обеспечению водоснабжения Крыма стоимостью 48 млрд рублей.

Крым Ялта Сергей Аксенов Симферополь

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