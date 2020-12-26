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После инцидента в нижегородской многоэтажке возбудили уголовное дело

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия в многоэтажном доме в Московском районе Нижнего Новгорода, в результате которого произошел пожар и погиб человек.

Как сообщает региональное СУ СКР, "по версии следствия, в утреннее время в квартире, расположенной на 6 этаже 9-этажного жилого дома по улице Березовской, произошел хлопок с последующим возгоранием". Отмечается, что погибла 54-летняя женщина.

По предварительным данным, женщина является инвалидом, состояла на учете у психиатра.

"Следователи не исключают, что сама погибшая могла отсоединить газовый шланг от бытовой газовой плиты, - отмечает СУ СКР. - Весной 2020 года она уже совершала подобные действия, и предотвратить трагедию смогла находящаяся в то время в квартире мать женщины".

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоэтажке утром в субботу погибла женщина. Полностью выгорела квартира на шестом этаже, где произошел инцидент.

В соцсетях писали, что, по предварительным данным, в квартире сначала произошел взрыв газа, а после начался пожар. Также сообщалось, что ЧП произошло при проведении строительных работ.

Нижний Новгород СКР

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