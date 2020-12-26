Крупнейшая в Подмосковье новогодняя площадка открылась в парке "Патриот"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Открытие крупнейшей в Московской области новогодней площадки состоялось в парке "Патриот" в городском округе Одинцово, сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья.

Площадку открыли министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Андрей Воробьев.

Перед Главным Храмом Вооруженных Сил России установлена елка высотой 30 метров, общая длина гирлянд – 5 километров. На Соборной площади залили каток площадью 3 тыс. квадратных метров. Посетители могут бесплатно войти на каток и взять напрокат коньки.

Для детей построили самый высокий в области тюбинговый спуск – более 50 метров. Кроме того, здесь можно поиграть с хаски и прокатиться на собачей упряжке.

В парке работает новогодняя ярмарка. Здесь можно приобрести и отведать подмосковную продукцию: сыры, мороженое, колбасу, коврижку из Троице-Сергиевой Лавры, мед с пчелиной фермы, скандинавские пироги по рецептам XVIII века, выпить чай из самого высокого в мире 300-литрового самовара. На ярмарке продаются сувениры из дерева, праздничные игрушки и новогодние украшения.