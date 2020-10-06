В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - С восьми часов вечера 6 октября в парке "Патриот" снова откроется временный инфекционный госпиталь, сообщил телеканалу "Россия 24" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, в резервном госпитале уже все готово для приема пациентов - аппараты ИВЛ, систем подачи кислорода и первые 220 коек. Каждые пять дней там будут открывать еще по 400 коек, всего их оборудуют 1400. Работать с пациентами будут 700 медиков.

В "Патриоте" в этом году уже работал коронавирусный госпиталь. В конце августа в этом парке проходил военно-технический форум "Армия-2020".