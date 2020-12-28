Двух членов экипажа затонувшей "Онеги" спасли их коллеги-рыбаки

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Спасенные члены экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега" были в гидрокостюмах, капитана среди них нет, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Судно принадлежит частному лицу, приписано в Мурманске. После крушения экипаж подал несколько сигналов бедствия - в автоматическом и ручном режимах", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, крушение произошло в акватории Баренцева моря примерно в 300 морских милях (556 км) от Мурманска.

"Прибывшими на помощь рыболовецкими судами подняты на борт живыми два члена экипажа, они были в гидрокостюмах. Капитана среди них нет. Об остальных членах команды им неизвестно", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что рыболовецкое судно затонуло в акватории Баренцева моря.

"Поступила информация о затоплении судна "Онега" в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области из-за обледенения. Судно вело рыболовный промысел", - сказали в пресс-службе.

Экипаж судна составляет 19 человек. Спасены два человека, остальных ищет судно "Войково". Дополнительно к месту крушения направлены три судна. Время прибытия - 3-6 часов.

По данным на сайте Союза рыбопромышленников Севера, рыболовецкое судно "Онега" принадлежит компании АО "Вариант РПФ" (Мурманск).

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "Онега" осуществляло промысел в пользу одного из крупнейших рыбколхозов РФ. "Судно работало на "Рыбколхоз имени Калинина" из Архангельской области. Компания уже направила к месту крушения еще два судна", - сообщил собеседник агентства.

Флот "Рыбколхоза имени Калинина" базируется в Мурманске. Суда флота "Сапфир 2", "Изумруд", "Антиас", "Капелан", "Капродон" имели квоту на вылов более чем 10 000 тонн трески и 3000 тонн пикши, помимо других видов рыб, на 2018 год.