По факту крушения "Онеги" началась прокурорская проверка

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Северо-Западная прокуратура на транспорте сообщила, что начала проверку в связи с крушением в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега".

"В воде оказались 19 членов экипажа. В настоящее время два человека спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще 17 человек", - говорится в релизе.

Надзорное ведомство отметило, что причины крушения неизвестны.

В пресс-службе МЧС сообщали, что судно затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области из-за обледенения.

В поисках людей участвует судно "Войково". Дополнительно к месту крушения направлены три судна, им нужно от трех до шести часов, чтобы добраться до зоны поисков.

По данным на сайте Союза рыбопромышленников Севера, "Онега" принадлежит компании АО "Вариант РПФ" (Мурманск). Информированный источник "Интерфакса" говорит, что судно занимается промыслом в интересах одного из крупнейших рыбколхозов России - "Рыбоколхоза имени Калинина". По его сведениям, компания уже направила к месту крушения еще два судна.

Флот "Рыбколхоза имени Калинина" базируется в Мурманске. Суда флота "Сапфир 2", "Изумруд", "Антиас", "Капелан", "Капродон" имели квоту на вылов более чем 10 000 тонн трески и 3000 тонн пикши, помимо других видов рыб, на 2018 год.