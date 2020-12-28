Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:15Заразились
на 27.12В России 3 050 248+28 284В мире 80 783 674+432 076

По факту крушения "Онеги" началась прокурорская проверка

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Северо-Западная прокуратура на транспорте сообщила, что начала проверку в связи с крушением в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега".

"В воде оказались 19 членов экипажа. В настоящее время два человека спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще 17 человек", - говорится в релизе.

Надзорное ведомство отметило, что причины крушения неизвестны.

В пресс-службе МЧС сообщали, что судно затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области из-за обледенения.

В поисках людей участвует судно "Войково". Дополнительно к месту крушения направлены три судна, им нужно от трех до шести часов, чтобы добраться до зоны поисков.

По данным на сайте Союза рыбопромышленников Севера, "Онега" принадлежит компании АО "Вариант РПФ" (Мурманск). Информированный источник "Интерфакса" говорит, что судно занимается промыслом в интересах одного из крупнейших рыбколхозов России - "Рыбоколхоза имени Калинина". По его сведениям, компания уже направила к месту крушения еще два судна.

Флот "Рыбколхоза имени Калинина" базируется в Мурманске. Суда флота "Сапфир 2", "Изумруд", "Антиас", "Капелан", "Капродон" имели квоту на вылов более чем 10 000 тонн трески и 3000 тонн пикши, помимо других видов рыб, на 2018 год.

Северо-Западная прокуратура на транспорте Баренцево море Онега Рыбоколхоз Калинина МЧС

Новости

"Ъ" узнал о "новогодней" схеме обмана клиентов банков

Возбуждено уголовное дело по факту крушения траулера в Баренцевом море

Двух членов экипажа затонувшей "Онеги" спасли их коллеги-рыбаки

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно

Глава Минобрнауки призвал совершенствовать дистанционное образование

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 декабря

Что произошло за день: воскресенье, 27 декабря

Журналиста Сафронова в "Лефортово" поселили с украинцем Василенко

Посол США в Москве вежливо отказался от прививки "Спутником V"

Песков рассказал об иммунитете Путина к нападкам

Песков рассказал об иммунитете Путина к нападкам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');