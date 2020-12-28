Томские ученые создали прибор, выявляющий COVID-19 за несколько минут

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Газоанализатор, разработанный томскими учеными, показал отличные результаты при определении коронавирусной пневмонии, он способен выявлять COVID-19 за несколько минут, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Прибор разработали ученые НИИ онкологии Томского Национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) и сотрудники лаборатории химических технологий Томского государственного университета (ТГУ).

"При проведении дополнительных исследований выяснилось, что аппарат, анализируя образцы выдыхаемого пациентом воздуха, с высокой точностью позволяет выявлять пневмонию и коронавирусную инфекцию", - цитирует пресс-служба директора Томского НИМЦ Вадима Степанова.

Ученые изучили данные исследования пациентов с положительным результатом ПЦР-теста на СOVID-19 и с внебольничной пневмонией, и при определении пневмонии точность прибора составила 97,98%, при диагностике новой коронавирусной инфекции - 92,95%. Отмечается, что постановка диагноза занимает в среднем всего пять минут.

Теперь ученые ищут промышленного партнера для наладки производства газоанализаторов.