В России коронавирус выявили еще у 27 тысяч человек

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27 002 случая в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

В Москве COVID-19 диагностирован еще у 5 641 человека. В городе подтверждены 75 летальных исходов, выздоровели 5 626 пациентов.

Санкт-Петербург (3 757) и Московская область (1 547) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Число смертей от коронавируса за сутки в целом по стране составляет 562 случая, 24 874 пациентов выписаны. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 105 тыс. 37 случаев коронавирусной инфекции, 55 827 умерших и 2 млн 496 тыс. 183 выписанных.

Ситуация в регионах

По информации оперативного штаба, еще 497 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области, 401 - в Свердловской области, 394 - в Псковской, 389 - в Ростовской, 385 - в Воронежской, 372 - в Архангельской, 367 - в Карелии, 351 - в Вологодской области, 332 в Крыму, 337 - в Хабаровском крае, 332 - в Пермском, 325 - в Красноярском, 310 - в Челябинской области, 307 - в Самарской, 283 - в Коми, 284 - в Ульяновской области, 271 - в Волгоградской, 269 - в Саратовской, 268 - в Мурманской, 261 - в Иркутской, 253 - в Омской. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Наименьшие темпы прироста в Алтае и Тыве (0,2%).

Согласно данным оперштаба о смертности, Москва занимает второе место. Наибольшее число летальных случаев за сутки в Санкт-Петербурге (79), на третьем месте Московская область (24).