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Борисов отметил, что залп "Булавы" снял все вопросы о ее боеготовности

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Залповый пуск ракет "Булава" 12 декабря атомной подлодкой Тихоокеанского флота подтвердил характеристики этой межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Успешный пуск, залп "Булавы", который снял все вопросы о боеготовности этой баллистической ракеты. И сегодня это практически основное оружие наших атомных подводных лодок нового поколения", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

12 декабря Минобороны сообщило, что атомная подлодка Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" выполнила стрельбу четырьмя МБР "Булава".

"Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - сообщили в министерстве.

"Владимир Мономах" – российский атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Борей". Подлодки данного типа относятся к четвертому поколению субмарин. Основное вооружение – 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава".

Межконтинентальная баллистическая ракета Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 – для использования в международных договорах, SS-NX-30 – по классификации НАТО) – российская трехступенчатая твердотопливная ракета. Она предназначена для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта "Борей".

Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения. "Булава" составит основу перспективной группировки Стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.

О залповой стрельбе сразу четырьмя МБР "Булава" 22 мая 2018 года сообщал Северный флот России. Тогда стратегическая подлодка "Юрий Долгорукий" произвела пуск четырех ракет "Булава" из Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Юрий Борисов Булава ВМФ РФ Минобороны РФ

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