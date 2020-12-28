Заразившегося коронавирусом ульяновского губернатора госпитализируют

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заразившийся коронавирусной инфекцией, будет лечиться в больнице.

"Врачи настояли на госпитализации, буду лечиться в Центральной городской клинической больнице Ульяновска. Состояние удовлетворительное", - написал Морозов в своем инстаграме в понедельник.

В пресс-службе губернатора "Интерфаксу" уточнили, что глава региона "будет продолжать по возможности работать удаленно".

Собеседник агентства также отметил, что жена Морозова находится на лечении с коронавирусом дома, ее самочувствие без изменений.

Ранее Морозов сообщал в инстаграме, что у него подтвердились коронавирус и пневмония. Глава региона изолировался в конце прошлой недели в связи с ухудшением самочувствия.