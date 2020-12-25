Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:05Заразились
на 25.12В России 2 992 706+29 018В мире 79 368 142+663 708

Ульяновский губернатор и его жена заразились коронавирусом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция выявлена у главы Ульяновской области Сергея Морозова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации главы региона. Там уточнили, что вирус также нашли у жены главы региона.

Сам Морозов в инстаграме сообщил, что у него "коронавирус и пневмония". У его супруги - коронавирус.

Он подчеркнул, что лечится дома. "Нахожусь с коллегами на связи. Удаленно, по мере сил, провожу совещания с министрами", - добавил губернатор.

Накануне Морозов сообщал, что перешел на удаленный формат работы в связи с повышенной температурой и кашлем.

Хроника 09 января – 25 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Ульяновская область Сергей Морозов коронавирус

Новости
Итоги года: 2020

Дмитрий Рогозин возглавил рейтинг бизнес-персон по заметности в медиа

Дмитрий Рогозин возглавил рейтинг бизнес-персон по заметности в медиа
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 29 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 29 тыс. новых случаев коронавируса

ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта в Тамбове

ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта в Тамбове

Факультет журналистики МГУ объявил итоги ежегодного конкурса на стипендию Группы "Интерфакс" им. Бориса Грищенко

Факультет журналистики МГУ объявил итоги ежегодного конкурса на стипендию Группы "Интерфакс" им. Бориса Грищенко

К юристу ФБК Любови Соболь пришла домой полиция

К юристу ФБК Любови Соболь пришла домой полиция

Что случилось этой ночью: пятница, 25 декабря

Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

Смольный разрешил ресторанам организовать "зимние кафе" с 25 декабря

Смольный разрешил ресторанам организовать "зимние кафе" с 25 декабря

Что произошло за день: четверг, 24 декабря

Госдума закрыла осеннюю сессию. Обзор

Госдума закрыла осеннюю сессию. Обзор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');