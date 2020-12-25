Ульяновский губернатор и его жена заразились коронавирусом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция выявлена у главы Ульяновской области Сергея Морозова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации главы региона. Там уточнили, что вирус также нашли у жены главы региона.

Сам Морозов в инстаграме сообщил, что у него "коронавирус и пневмония". У его супруги - коронавирус.

Он подчеркнул, что лечится дома. "Нахожусь с коллегами на связи. Удаленно, по мере сил, провожу совещания с министрами", - добавил губернатор.

Накануне Морозов сообщал, что перешел на удаленный формат работы в связи с повышенной температурой и кашлем.