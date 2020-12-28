Медиков назвали героями 2020 года 55% россиян

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (55%) считают героями уходящего года медиков, показал опрос ВЦИОМ. Респондентам предложили выбрать героев из списка предложенных профессий.

Спасателей МЧС назвали героями 31% опрошенных, вирусологов и разработчиков вакцины - 22%.

Военнослужащих, которые находятся в горячих точках, считают героями 20% респондентов, учителей - 16%, волонтеров и соцработников - 15%, предпринимателей, создающих новые рабочие места - 9%.

Опрос провели 24 декабря по телефону среди 1600 россиян.

Аналогичный открытый опрос, когда респондентам предлагали самим назвать своих героев, больше набрал ответов о различных свойствах и чертах характера. Герой года, по мнению 13%, должен быть честный, порядочный и справедливый. По 8% назвали активность, коммуникабельность, инициативность, целеустремленность - и храбрость, бесстрашие, сильный характер. 9% считают героями врачей или учителей. 7% считают, что герои года - образованные люди, 6% - патриоты, по 2% считают героями врачей, работающих в красной зоне с COVID-19 - и военных и силовиков.

Антигероев года опрошенным предложили выбрать из предложенного списка. 44% респондентов назвали антигероями спекулянтов, повышающих цены на лекарства или устраивающих искусственный дефицит лекарств, 30% - паникеров, 21% - политиков, которые строят карьеру на критике мер по борьбе с коронавирусом, 9% - ковид-диссидентов.