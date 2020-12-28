Более 1 млн доз COVID-вакцины поступит в регионы РФ в декабре и январе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Более 1 млн доз вакцины от коронавируса поступит в регионы для массовой вакцинации в декабре и январе, что в 2,1 раза больше, чем ожидалось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы уже сейчас видим, что наши возможности с точки зрения организации производства вакцин и выпуска в гражданский оборот за декабрь существенно возросли. С учетом сегодняшнего дня мы выпустим в гражданский оборот более 1 млн доз вакцины, которая будет доступна в декабре, доступна в январе", - сказала Голикова на брифинге в понедельник.

Она уточнила, что "это в 2,1 раза больше, чем мы предполагали, когда запускали масштабную вакцинацию".

Голикова отметила, что в будущем производство вакцин может быть увеличено "и в последующие месяцы в большем объеме, чем это было ранее предусмотрено по планам".

Вице-премьер напомнила, что масштабная вакцинация началась во всех регионах страны, первыми вакцинироваться могут приоритетные категории – медработники, работники социальных учреждений и учителя. Помимо этого, было принято решение, что регионы самостоятельно могут расширять приоритетные категории исходя из того, насколько быстро идет вакцинация.

Также она призвала граждан старшего возраста пройти вакцинацию от коронавируса, так как эта категория граждан наиболее подвержена заболеваемости коронавирусом и смертности от него.

14 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что партии вакцин от коронавируса "Спутник V" для масштабной вакцинации поступили во все российские субъекты.

5 декабря массовая вакцинация началась в Москве.