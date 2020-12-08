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Минздрав предложил наказывать фармпроизводителей за создание дефицита

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Производители лекарств должны нести ответственность за создание дефицита препаратов на рынке и несоблюдение собственных планов, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Возможно, нам нужно установить и ответственность, если предприятие имеет производственную площадку и зарегистрированный лекарственный препарат, когда резко снижает объемы, меняет планы, тем самым создавая дефицит на рынке", - сказал Мурашко на Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности во вторник.

Или же, если невозможно ввести ответственность, то министерство будет просить ФАС "рассматривать и реагировать: возможно, это связано с реальными причинами или другими, конкурентными", отметил министр.

Он напомнил, что в текущем году в министерство поступили "со стороны производителей некорректные планы производства по выпуску ряда лекарств, что вызвало недовольство пациентского сообщества, совершенно обоснованное, и нервозное состояние всех медработников, которые обеспечивают лечение, в том числе противоопухолевую терапию, пациентов с заболеваниями крови".

Михаил Мурашко Минздрав

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