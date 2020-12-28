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Осужден петербуржец, брызнувший из баллончика в окно прокуратуры

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга приговорил местного жителя Аркадия Збуржинского, распылившего газ в окно прокуратуры, к году исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства условно с полугодовым испытательным сроком, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Как установил суд, утром 5 июля 2019 года Збуржинский "беспричинно и умышленно распылил неизвестный газ" в открытое окно кабинета прокуратуры Петербурга, где находились сотрудники ведомства. Позже он объяснил свой поступок внезапной вспышкой гнева, добавив, что умысла причинить вред у него не было.

Збуржинского обвинили в хулиганстве, вину он признал частично, подчеркнув, что распылил безопасный дезодорант.

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