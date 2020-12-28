РКН заявил о минимальной зависимости России от глобальных интернет-платформ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россия входит в пятерку стран с наименьшей зависимостью от глобальных интернет-платформ, но альтернативы YouTube пока нет, говорится в сообщении Роскомнадзора (РКН), поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Там отметили, что, согласно исследованию подведомственного РКН ФГУП "Главный радиочастотный центр", в государствах с высокой долей пользователей интернета (более 75% численности населения) Россия занимает второе место". Это "объясняется наличием качественных собственных сервисов: большой популярностью пользуются отечественный поисковик и социальные сети".

Между тем YouTube пока остается лидером среди видеохостингов в РФ, констатировали в ведомстве. "YouTube из-за отсутствия прямого конкурента в России пока незаменим. Им пользуются 70% российских интернет-пользователей (57% населения). С появлением востребованного аналога зависимость россиян от зарубежных интернет-платформ еще более снизится", - сообщили в РКН.

Там уточнили, что исследование проведено "с целью выяснить, насколько иностранные интернет-платформы (в основном американские) проникли в информационные пространства других государств, какой процент населения ими пользуется и насколько зависят от них россияне".

Анализировалось использование Facebook, Google (поисковая система), Instagram, TikTok, YouTube и Twitter в 24 странах с разной численностью населения, географическому положению, уровню проникновения интернета, рассказали в ведомстве.