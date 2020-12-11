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Путин потребовал регулировать YouTube без ущерба для россиян

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Необходимо совершенствовать правовую базу в части регулирования работы порталов, подобных YouTube, но не в ущерб интересам россиян, считает президент РФ Владимир Путин.

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В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека журналист Кирилл Вышинский заявил, что YouTube препятствует распространению информации россиян и ограничивает их права на получение информации.

По его словам, правила функционирования контента российских СМИ на этой платформе регулируются из-за рубежа. Он подчеркнул, что порой YouTube прибегает к цензурированию и ограничению распространения материалов, которые изначально были опубликованы для русскоязычной аудитории.

"Разумеется, мы все ограничения в этом смысле, если они возможны, должны делать таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе. Конечно, нужно и можно совершенствовать правовую базу, работу этих структур на территории нашей страны", - сказал Путин в ходе заседания, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

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Он пообещал дать соответствующее поручение правительству и администрации президента. Путин подчеркнул, что "нужно лишить наших конкурентов этого их технологического преимущества",.

Президент отметил, что спецслужбы стран, где находятся сервера YouTube используют информацию, которая публикуется на этом портале.

"Используют в конкурентной борьбе, используют это недобросовестным образом. Многие люди - сотни тысяч, а, может быть, даже миллионы людей во всем мире, в том числе и в нашей стране, даже не подозревают, что они являются объектом манипуляций", - заявил Путин.

Владимир Путин YouTube

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