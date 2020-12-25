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Закон о цензуре в интернете одобрен Советом Федерации

Закон о цензуре в интернете одобрен Советом Федерации
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к российским СМИ.

Согласно документу, Роскомнадзор сможет блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении РФ или россиян. Отдельно отмечается, что блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

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При ограничении или замедлении доступа будут использоваться технические средства противодействия угрозам, предусмотренные положениями закона о суверенном интернете.

Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России. Ресурсы, которые будут замечены в нарушении нового закона, попадут в специальный список сайтов, "причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Роскомнадзор будет вводить ограничительные меры к этому списку.

Потенциально закон может быть применен против популярных западных социальных сетей. Авторы в пояснительной записке к документу отмечают, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и YouTube.

Совет Федерации Роскомнадзор

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