ФСИН обвинила Навального как условно осужденного в уклонении от контроля

Оппозиционер должен пройти регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции утром во вторник

Политик Алексей Навальный Фото: Reuters

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) может расценить неявку к ним условно осужденного оппозиционера Алексея Навального как намеренное уклонение от обязательного контроля, сообщает в понедельник сайт ведомства.

Ведомство напоминает, что в журнале The Lancet 22 декабря опубликована статья на основе материалов германской клиники Charite, собранных по результатам лечения Навального. В сообщении ведомства отмечается, что исходя из публикации, Навальный был выписан из клиники 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни".

Таким образом, считают во ФСИН, "условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

"В соответствии с приговором суда на условно осужденного возложены обязанности, за неисполнение которых он несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ", - напомнили в УФСИН.

Там отметили, что в случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции, "в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (ответственность условно осужденных).

Статья предусматривает, в том числе, ходатайство в суд об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

В пресс-релизе сообщается, что 28 декабря Навальному направлено уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ). Информация о необходимости явки также направлена его адвокату и пресс-секретарю.

В свою очередь, адвокат оппозиционера Вадим Кобзев опубликовал сообщение от начальника филиала №15 УИИ московского УФСИН, согласно которому Навальный приглашен для регистрации к 9:00 29 декабря.

Приговор по делу "Ив Роше"

Как сообщалось, Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем.

Суд и следствие установили, что братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка").

В результате судья Елена Коробченко приговорила Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы условно и 5 годам испытательного срока, его брата Олега – к 3,5 годам колонии общего режима.

В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок по представлению ФСИН был продлен до конца декабря 2020 года.

ФСИН также неоднократно обращалась в суд с просьбами о замене Навальному условного лишения свободы на реальное, но безуспешно.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по заявлению Навальных присудил им компенсацию более чем в 80 тысяч евро. ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили в отношении Навальных ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу "Ив Роше".

Верховный суд России 25 апреля 2018 года по представлению председателя суда возобновил производство по делу в отношении Навальных в связи с решением ЕСПЧ, однако оставил приговор без изменений.