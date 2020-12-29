Кремль заявил, что угроза реального срока не мешает Навальному вернуться в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный, как и любой гражданин РФ, волен вернуться на родину, и никаких ограничений для его возвращения быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любой гражданин Российской Федерации волен возвращаться в свою страну, и никаких ограничений здесь, конечно же, ни для кого быть не может", - сказал Песков. Так он ответил на вопрос, означает ли решение ФСИН о замене условного наказания Навальному на реальный срок в случае, если он не приедет в Россию, что отныне оппозиционер не может вернуться на родину.

Говоря о ситуации конкретно с Навальным, Песков посоветовал журналистам обратиться за комментарием во ФСИН.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин не знает о требовании ФСИН к Навальному вернуться в РФ под угрозой замены его условного срока на реальный.

"Если вы думаете, что он (Путин - ИФ) вчера узнал о требовании ФСИН, то я не исключаю, что вы ошибаетесь. Рабочая повестка дня (президента - ИФ) достаточно обширная и напряженная, поэтому президент не осведомлен о требованиях ФСИН к ее подопечному", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как глава государства отреагировал на требование ФСИН, когда узнал о нем.

Внимание пресс-секретаря президента обратили на то, что именно Путин принимал решение об отправке оппозиционера в Германию, и поинтересовались, будет ли теперь глава государства вмешиваться в эту ситуацию. Песков ответил, что не видит здесь никакой связи и ему нечего добавить. "Здесь нечего комментировать", - сказал он.

Ранее Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщило, что может расценить неявку к ним условно осужденного Навального как намеренное уклонение от обязательного контроля. В связи с этим оппозиционеру может грозить замена условного срока на реальный.

"В журнале "Ланцет" 22 декабря опубликована статья на основе материалов германской клиники "Шарите", собранных по результатам лечения гражданина РФ Навального А.А. Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники "Шарите" 20 сентября 2020 г., а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни", - говорится в сообщении.

Таким образом, считают во ФСИН, "условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

В УФСИН напомнили, что "в соответствии с приговором суда на условно осужденного возложены обязанности, за неисполнение которых он несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ".

Там отметили, что в случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции, "в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (ответственность условно осужденных).

Статья предусматривает, в том числе, ходатайство в суд об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

В пресс-релизе отмечается, что 28 декабря Навальному было направлено уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию. Информацию о необходимости явки Навального также направили его адвокату и пресс-секретарю.

Как сообщалось, Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем. Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно и 5 годам испытательного срока, его брата Олега – к 3,5 годам колонии общего режима.