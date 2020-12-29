Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 29.12В России 3 105 037+27 002В мире 81 278 115+494 441

ФСБ в сотрудничестве с США перекрыла поставки кокаина из Южной Америки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Минюста США в несколько этапов провела крупную операцию по борьбе с наркотиками, пресечен канал поставок кокаина в Россию и страны Европы из Южной Америки.

В рамках первого этапа совместной операции в мае 2020 года при покушении на сбыт наркотиков в Петербурге был задержан наркокурьер, у которого обнаружили 1 кг кокаина, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник. Совместно с иностранными партнерами были установлены активные члены организованной преступной группы - граждане нескольких государств.

В июне 2020 года при покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в Москве с поличным были задержаны участники и один из организаторов группировки, из незаконного оборота было изъято 34 кг кокаина. На заключительном этапе операции в ноябре 2020 года, несмотря на принятые наркодельцами меры конспирации, в Подмосковье был найден тайник, в котором оказалось не менее 295 кг наркотика.

Всего, по данным спецслужбы, в результате операции из незаконного оборота изъято не менее 330 кг кокаина. Сумма дохода преступников могла составить 1 млрд рублей. В отношении участников трансграничной наркогруппировки возбуждены уголовные дела, фигурантов заключили под стражу.

ФСБ России США

Новости
Дело о шпионаже Карины Цуркан

Мосгорсуд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж

В России коронавирус выявили еще у 27 тысяч человек

В России коронавирус выявили еще у 27 тысяч человек

Начались предновогодние проблемы с доставкой из интернет-магазинов

Состояние траулера "Онега" перед катастрофой не вызывало опасений

Состояние траулера "Онега" перед катастрофой не вызывало опасений

Очевидцы рассказали о вооруженных оперативниках в Среднеуральском монастыре

Российский аналог Zoom назвали "Сфера ума"

Российский аналог Zoom назвали "Сфера ума"

На мятежного схимонаха Сергия завели дело по трем статьям

На мятежного схимонаха Сергия завели дело по трем статьям

Задержанного бывшего схиигумена Сергия отправили в Москву

Укрывшийся в монастыре на Урале экс-схиигумен Сергий задержан

Укрывшийся в монастыре на Урале экс-схиигумен Сергий задержан

Что произошло за день: понедельник, 28 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');