ФСБ в сотрудничестве с США перекрыла поставки кокаина из Южной Америки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Минюста США в несколько этапов провела крупную операцию по борьбе с наркотиками, пресечен канал поставок кокаина в Россию и страны Европы из Южной Америки.

В рамках первого этапа совместной операции в мае 2020 года при покушении на сбыт наркотиков в Петербурге был задержан наркокурьер, у которого обнаружили 1 кг кокаина, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник. Совместно с иностранными партнерами были установлены активные члены организованной преступной группы - граждане нескольких государств.

В июне 2020 года при покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в Москве с поличным были задержаны участники и один из организаторов группировки, из незаконного оборота было изъято 34 кг кокаина. На заключительном этапе операции в ноябре 2020 года, несмотря на принятые наркодельцами меры конспирации, в Подмосковье был найден тайник, в котором оказалось не менее 295 кг наркотика.

Всего, по данным спецслужбы, в результате операции из незаконного оборота изъято не менее 330 кг кокаина. Сумма дохода преступников могла составить 1 млрд рублей. В отношении участников трансграничной наркогруппировки возбуждены уголовные дела, фигурантов заключили под стражу.