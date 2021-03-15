Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:04Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

Подданный Нидерландов получил в России 15 лет по делу о транзите кокаина

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Московской области Химкинский городской суд приговорил подданного Нидерландов Гидо Гилермо Волтерса к 15 годам колонии строгого режима по делу о переправке в 2000 году более 105 кг кокаина через Россию. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Волтерсу 58 лет. Следствие считает, что в 2000 году он был доверенным лицом одного из руководителей международного наркокартеля, контролировал работу сообщников в России и платил им деньги, получал в Великобритании кокаин, отправленный через Россию, и продавал его.

Химкинский суд признал его причастным к переправке в 2000 году крупной партии кокаина из Колумбии в Великобританию и другие страны через Россию.

Кокаин нашли таможенники в аэропорту Майами. Он был спрятан в посылке со станком по изготовлению пресс-форм для пластмассовых изделий. Информацию о наркотике передали в Москву, и там груз встречали сотрудники МВД России, отметила Волк.

В 2010 году Россия объявила Волтерса в международный розыск. В декабре 2015 года его задержали в Бельгии. В апреле Следственному департаменту МВД и Генпрокуратуре России благодаря сотрудничеству компетентных органов Бельгии удалось добиться его экстрадиции. Его передали в Россию, где он был арестован. Следствие по его делу завершилось в июле 2019 года.

Химкинский суд вынес Волтерсу обвинительный приговор в конце января 2021 года. Сейчас текст приговора переводится на нидерландский. Приговор в законную силу еще не вступил.

Волк напомнила, что трех других участников сообщества, занимавшегося контрабандой наркотиков, судили в 2004 году, Мособлсуд назначил им сроки от 18 до 22 лет колонии, четвертый был осужден в 2018 году на десять лет лишения свободы.

Колумбия Москва США Нидерланды Бельгия МВД Гидо Гилермо Волтерс Майами Великобритания Химкинский суд

Новости по теме

Новости

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

В Думу внесен законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек

В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек
Военная операция России в Сирии

За время операции в Сирии погибли 112 российских военных

В Думе заверили, что коррупционеры не получат индульгенцию через поправки в закон

Экономический кризис

Правительству предложили освободить IT-отрасль от плановых проверок

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 марта

Что произошло за день: воскресенье, 14 марта

Вице-премьера правительства Ставрополья арестовали по делу о взятках

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');