Подданный Нидерландов получил в России 15 лет по делу о транзите кокаина

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Московской области Химкинский городской суд приговорил подданного Нидерландов Гидо Гилермо Волтерса к 15 годам колонии строгого режима по делу о переправке в 2000 году более 105 кг кокаина через Россию. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Волтерсу 58 лет. Следствие считает, что в 2000 году он был доверенным лицом одного из руководителей международного наркокартеля, контролировал работу сообщников в России и платил им деньги, получал в Великобритании кокаин, отправленный через Россию, и продавал его.

Химкинский суд признал его причастным к переправке в 2000 году крупной партии кокаина из Колумбии в Великобританию и другие страны через Россию.

Кокаин нашли таможенники в аэропорту Майами. Он был спрятан в посылке со станком по изготовлению пресс-форм для пластмассовых изделий. Информацию о наркотике передали в Москву, и там груз встречали сотрудники МВД России, отметила Волк.

В 2010 году Россия объявила Волтерса в международный розыск. В декабре 2015 года его задержали в Бельгии. В апреле Следственному департаменту МВД и Генпрокуратуре России благодаря сотрудничеству компетентных органов Бельгии удалось добиться его экстрадиции. Его передали в Россию, где он был арестован. Следствие по его делу завершилось в июле 2019 года.

Химкинский суд вынес Волтерсу обвинительный приговор в конце января 2021 года. Сейчас текст приговора переводится на нидерландский. Приговор в законную силу еще не вступил.

Волк напомнила, что трех других участников сообщества, занимавшегося контрабандой наркотиков, судили в 2004 году, Мособлсуд назначил им сроки от 18 до 22 лет колонии, четвертый был осужден в 2018 году на десять лет лишения свободы.