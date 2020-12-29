Корвет "Гремящий" передали Тихоокеанскому флоту

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" во вторник передало ВМФ РФ головной корвет проекта 20385 "Гремящий", сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подъема флага на корабле.

В ближайшее время корвет будет передислоцирован к месту несения службы на Тихоокеанский флот, отметил в ходе церемонии главком ВМФ РФ Николай Евменов. Он добавил, что в перспективе корабли проекта 20385 совместно с кораблями проекта 20380 составят основу российского флота ближней морской зоны.

По словам главкома, также в перспективе еще шесть корветов будут построены и отправлены на службу на Тихоокеанский флот. В будущем корабли будут оснащены ракетами "Циркон".

Корвет предназначен для выполнения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы, в частности – для ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками и артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. На "Гремящем" размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, ангар для вертолета Ка-27.

10 декабря 2020 года корабль в ходе госиспытаний поразил крылатую ракету в Балтийском море.

Ранее экипаж корабля выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям в Белом море. В Баренцевом море он провел артиллерийские и торпедные стрельбы.

"Гремящий" – головной корабль проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новый корвет отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что корвет получил универсальный ракетный комплекс "Калибр" (восемь ракет) вместо противокорабельных ракет "Уран". С 12 до 16 возросло число пусковых установок зенитного комплекса "Редут". Также он вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными арткомплексами АК-630М и противолодочным комплексом "Пакет". На корабле предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПЛ в палубном ангаре.

Водоизмещение "Гремящего" – 2200 тонн, длина – 104 м, ширина – 13 м. Скорость – до 27 узлов, дальность плавания – 3,5 тыс. морских миль. Экипаж – 107 человек.

Он был заложен на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге в 2012 году. Спущен на воду 30 июня 2017 года. В январе 2018 года стартовали швартовные испытания. Заводские ходовые испытания начались в конце апреля 2019 года, государственные завершились 25 декабря 2020 года.

Изначальная дата сдачи корабля по госконтракту – 25 декабря 2019 года. Стоимость по контракту – 22,6 млрд рублей.