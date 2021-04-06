Российский фрегат впервые поразил "Калибром" наземную цель с 1 тыс. км

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" выполнил из акватории Японского моря учебный пуск крылатой ракеты "Калибр". Корабль поразил береговую цель на расстоянии более 1 тыс. км, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

В ведомстве отметили, что ракета в расчетное время прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где и поразила мишень.

На время учений корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации закрыли опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.

"Маршал Шапошников" - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем ракет "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

С конца марта военные неоднократно сообщали об учебных стрельбах российских кораблей в Японском море.

В частности, 4 апреля Тихоокеанский флот сообщил, что комплекс артиллерийских стрельб в Японском море осуществил фрегат "Маршал Шапошников". 3 апреля флот сообщил об учениях по противовоздушной обороне, которые провели в Японском море новый тральщик "Яков Баляев" и корвет "Совершенный", а также учебных стрельбах корвета Приморской флотилии разнородных сил "Громкий". 31 марта Тихоокеанский флот сообщил об учебных стрельбах в Японском море флагмана - ракетного крейсера "Варяг" с применением зенитного ракетного комплекса и артиллерийских установок.