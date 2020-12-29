Синоптик назвал 2020 год самым теплым в истории Петербурга

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий 2020 год можно назвать самым теплым в истории Санкт-Петербурга, считает главный синоптик северной столицы Александр Колесов.

"Основной, наверное, итог года - это полное отсутствие прошлой зимы. Зима очень-очень теплая. Весна, близкая к норме - нельзя ее выделить. Лето с отрицательной аномалией в июле, среднее, и опять очень-очень теплая осень. Декабрь у нас сейчас тоже получается теплый, хотя он и с отрицательной аномалией, не как в прошлом году", - сказал Колесов на пресс-конференции в "Интерфаксе" во вторник.

По его словам, осадков в течение года было немного, в том числе и летом.

"Годовая температура самая высокая, самая экстремальная за весь ряд наших наблюдений - не только тех, которые ведутся с 1881 года. У нас имеется ряд наблюдений с 1740-х годов, пусть и в урезанном виде, но все равно - такого не наблюдалось", - подчеркнул Колесов.

В 1870-х годах средняя температура воздуха в Петербурге составляла плюс 3,7 градуса, а с тех пор постоянно повышалась. Пика она достигла в 1930-х годах, составив плюс 5,5 градуса, в следующем десятилетии снизилась, но затем снова пошла в рост. Если в 2000-х годах средняя температура составляла плюс 6,3 градуса, то по итогам 2010-х - уже плюс 6,7 градуса.

Средняя температура воздуха в Петербурге в 2020 году составила 8,3 градуса выше нуля. Это самый теплый год в новейшей истории города: рекордно теплыми были также 1989 (плюс 7,6 градуса) и 2015 годы (плюс 7,7 градуса).

"Ко всему тому, что он самый теплый, 2020 год получился и самым богатым на перекрытия экстремумов для отдельных дней. В 2020 году перекрыто 20 экстремумов. Понятно, что они только положительные: отрицательные мы уже давно не перекрываем. В 2006 году, который тоже был очень рекордным, было 19 перекрытий экстремумов", - добавил Колесов.

Больше всего температурных рекордов в Петербурге было установлено в январе и феврале уходящего года.