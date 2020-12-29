Рассмотрение иска к "Норникелю" на 148 млрд руб. отложили до 15 января

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края во вторник перенес на 15 января рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с "дочки" "Норникеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) 148 млрд рублей ущерба в связи с аварией на норильской ТЭЦ, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

В ходе заседания суд решил привлечь к разбирательству в качестве третьего лица экспертную организацию "Экотерра", проводившую расчет вреда по заказу НТЭК. Кроме того, в качестве третьего лица привлечено ООО "Безопасность в промышленности", которое делало экспертизу промбезопасности резервуара ТЭЦ еще до майской аварии.

Вместе с тем, НТЭК заявила ходатайства о проведении судебных экспертиз для проверки данных Росприроднадзора о вреде, нанесенном почвам в результате аварии, а также об объеме и растворимости попавшего в водоемы дизтоплива. Решение по данным ходатайствам, как ожидается, суд примет на следующем заседании, после пояснений "Экотерры".

Предполагается, что первая экспертиза решит разногласия сторон о степени растворимости дизельного топлива, находившегося в резервуарах N4 и N5, в воде ручьев Безымянный, Далдыкан и реки Амбарная.

Основная задача второй экспертизы - определение массы нефтепродуктов, попавших в воду. По мнению НТЭК, Росприроднадзор не учитывает в своих расчетах состав водотопливной смеси, а также тот объем дизтоплива, который сгорел и был снят с земли - все это, по мнению ответчика, зачтено в объем попавшего в воду топлива.

Третью экспертизу предлагается провести для определения размера вреда, нанесенного почвам. Стороны имеют разногласия о степени загрязнения земель, а также о корректности их причисления к плодородным почвам.

Кроме того, суд запросил у "Центра лабораторного анализа и технических измерений" (ЦЛАТИ) дополнительные сведения о ходе отбора проб водотопливной смеси, а также решил привлечь к разбирательству сотрудника НТЭК, который, согласно протоколам ЦЛАТИ, присутствовал при данной процедуре.

Также в ходе заседания стороны обсудили вопрос учета объема сгоревшего во время пожара топлива. НТЭК приводит расчеты "Экотерры" и настаивает на необходимости вычета объема сгоревших ГСМ из расчетного объема топлива, попавшего в воду. Истец, в свою очередь, отмечает, что не может учесть в расчетах сгоревшее топливо, так как отсутствует нормативно-закрепленная методика измерения его объема, учитывающая горение на открытой местности. Кроме того, Росприроднадзор не располагает первичными данными - замерами, которые необходимо было делать в день пожара.

Как сообщалось, Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии на норильской ТЭЦ в 148 млрд рублей (около $2,1 млрд на момент объявления претензий). Сам "Норникель" полагает, что ущерб окружающей среде в результате аварии составил 21,4 млрд рублей. Экспертная организация "Экотерра" оценила ущерб в 17,94 млрд рублей.