Суд подтвердил штраф Росрыболовства в 150 тыс. руб. для НТЭК за разлив солярки

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Норильский городской суд в понедельник подтвердил правомерность штрафа в 150 тысяч рублей, назначенного Росрыболовством АО "НТЭК" (входит в группу "Норникель") в качестве возмещения ущерба водным ресурсам при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3 в мае прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Это уже второй штраф по линии Росрыболовства, правомерность которого рассматривал суд.

Судебное заседание 11 января было посвящено обжалованию АО "НТЭК" постановления Енисейского территориального управления надзорного ведомства, выписанного в конце октября прошлого года. Согласно документу, "НТЭК" было признано виновным в административном правонарушении по статье 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания), компании был назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.

Тогда АО "НТЭК" с этим штрафом не согласилось и обратилось суд.

Как сообщалось, в декабре прошлого года, Норильский суд также подтвердил правомерность другого штрафа, назначенного "НТЭК" по административному делу по статье 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов) на сумму 12 тыс. рублей также по итогам проверки разлива нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3 под Норильском.

Ранее сообщалось, что прямой ущерб от последствий норильской аварии оценивается Росрыболовством в 3,615 млрд рублей, но самое важное – восстановление непосредственно водных биоресурсов. По результатам исследований, проведенных Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), весь комплекс восстановительных работ займет до 18 лет и будет стоить порядка 40 млрд рублей без учета затрат на строительство рыборазводных заводов.

Разлив дизельного топлива в Норильске

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Они попали в почву и реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году. Тогда ликвидация заняла шесть лет.

Росприроднадзор оценил ущерб от происшествия в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей (около $2,1 млрд на момент объявления претензий). Сам "Норникель" оценил ущерб окружающей среде в результате аварии в 21,4 млрд рублей. Экспертная организация "Экотерра" оценила ущерб в 17,94 млрд рублей.