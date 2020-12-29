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В Думу внесли законопроект о "доступном интернете"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому интернет-провайдеры должны будут обеспечить своим пользователям бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

Документ (1087071-7) размещен в базе нижней палаты парламента. В соответствии с пояснительной запиской, инициатива вносится кабинетом министров в рамках реализации послания президента РФ Федеральному Собранию от 15 января 2020 года.

В середине января Владимир Путин в своем послании анонсировал проект "Доступный интернет", в рамках которого россиянам предоставят бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

Порядок формирования перечня, а также критерии отбора сайтов для включения в этот перечень и требования к владельцам сайтов должно будет установить правительство. Вести перечень будет уполномоченный кабинетом министров орган федеральной власти.

Провайдерам и правительству планируется дать срок на подготовку к появлению реестра: новый законодательный акт может вступить в силу спустя полгода после его официального опубликования как закона.

Премьер Михаил Мишустин 24 декабря напомнил, что в рамках эксперимента, который проводится Минцифры в этом году, уже сформирован перечень 400 социально значимых интернет сервисов. В него включены 40 сайтов для оказания социальных услуг, порядка 90 сайтов и сервисов для дистанционного обучения и девять сервисов для заказа лекарств.

"В перечень сайтов, доступ к которым операторы связи будут предоставлять бесплатно, войдут также популярные социальные сети, порталы для детей и родителей, информационные и развлекательные виртуальные страницы, а также интернет-версии ведущих средств массовой информации", - отмечал премьер.

Участниками эксперимента, как сообщалось, стали на добровольной основе ПАО "Ростелеком"; ПАО "МТС"; ПАР "Вымпел-Коммуникации" ("Билайн"); ПАО "МегаФон"; АО "ЭР-Телеком Холдинг". Эксперимент должен был продлиться до 1 июля, затем было решено продлить его до конца года.

Госдума Владимир Путин

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