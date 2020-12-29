Кураев объяснил лишение сана своим отказом "становиться на колени"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Протодиакон Андрей Кураев критически отозвался о решении суда Московской городской епархии относительно лишения его священного сана.

"Это пример того, как не стоит решать церковные вопросы", - заявил он "Интерфаксу" во вторник вечером. По словам собеседника агентства, решение о том, что патриарх вверяет его судьбу церковному суду, было опубликовано ровно восемь месяцев назад, и за все это время так и не было объявлено, какие именно поступки или слова протодиакона будут предметом разбирательства, несмотря на его обращения в суд. При этом на само заседание отцу Андрею, по его словам, не разрешили привести ни адвоката, ни свидетелей.

"Я счел невозможным поощрять такого рода странную практику, которую даже средневековой не назовешь. И мы видим продолжение этого: о том, что произошло, я узнаю от журналистов. То есть мне никто из патриархии, из суда не позвонил, приговор не прислали, не зачитали - по сути, оглашена только информация о приговоре, но не сам приговор, который по-прежнему секретен", - отметил протодиакон, добавив, что "избыточная секретность делает этот суд какой-то пародией на суд".

"И я для себя решил: ладно, моя судьба - это моя судьба, но если на такого рода обращение поддаваться, то что скажут остальные? Если с Кураевым так обращаются, то что от церковных судов ожидать другим священникам? То есть в данном случае это некая моя последняя жертва для моих собратьев-сослужителей", - считает отец Андрей.

Он признался, что встретил объявленный приговор с чувством готовности и назвал его "каноническим убийством", самым жестким из возможных приговоров церковного суда.

"Выбор, который встал передо мной, это либо становиться на колени, говорить, что никогда больше не буду высказывать свою точку зрения, а буду только транслировать официоз, либо говорить по своей совести. Для меня важнее второе", - подчеркнул отец Андрей.

В целом он считает, что "по промыслу Божию" все в его жизни происходит вовремя. "Сейчас состояние здоровья такое, что уже не до поездок, не до лекций, по характеру я интроверт-домосед, поэтому чем больше в условиях карантина я замыкаюсь у себя дома, тем комфортнее себя чувствую. Книги, блог, малыши (племянники - ИФ) - вот то, чему я буду посвящать свое время", - рассказал собеседник агентства.

Решение епархиального суда по "делу Кураева"

Ранее во вторник стало известно, что сд Московской городской епархии рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана.

Решение о лишении Кураева сана вступит в силу в случае его утверждения патриархом Кириллом.

Суд пришел к выводу о том, что 21 апреля 2020 года отец Андрей опубликовал в своем "Живом журнале" оскорбительную характеристику скончавшегося в тот день от последствий коронавируса протоиерея Александра Агейкина.

Суд установил в заявлениях протодиакона Кураева признаки "хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола" (в мировом православии - ИФ).

Суд констатировал, что Кураев не изменил характера своей деятельности после увещеваний со стороны епархиального духовника протоиерея Георгия Бреева и членов дисциплинарной комиссии еще в 2015 году.

В соответствии с Положением о церковном суде протодиакон был трижды вызван в церковный суд в установленном порядке. При этом, как отмечается, лишь в одном случае его отказ прибыть для участия в заседании был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья).

В ответ на четвертый вызов на заседание суда, запланированного на 29 декабря 2020 года, 25 декабря Кураев направил по электронной почте сообщение следующего содержания: "Убедительно прошу перенести заседание на январь, так как в предновогодние дни Москва намертво стоит в пробках, а на метро приехать опасно из-за пандемии". 29 декабря утром протодиакон направил на имя председателя епархиального суда письмо, в котором сообщил об отказе явиться в церковный суд.

"Учитывая отказ прибыть на заседание, церковный суд счел обоснованным рассмотреть дело в заочном порядке", - говорится в сообщении Московской городской епархии.