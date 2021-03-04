Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева

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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Церковный суд Московской городской епархии подтвердил законность ранее вынесенного приговора протодиакону Андрею Кураеву, которого признал подлежащим извержению из священного сана.

"Суд "не нашел оснований" для изменения приговора", - написал Кураев в четверг в своем блоге по окончании судебного заседания.

29 декабря 2020 года тот же суд усмотрел в заявлениях Кураева признаки "хулы на Церковь" и признал его подлежащим извержению из священного сана. Решение вступит в силу в случае утверждения его патриархом.

Непосредственным поводом для судебного рассмотрения стало то, что 21 апреля 2020 года Кураев опубликовал в своем "Живом журнале" характеристику умершего в тот день от последствий коронавируса протоиерея Александра Агейкина, которую сочли оскорбительной.

В декабрьском решении суда также говорилось о признаках клеветнической деятельности протодиакона, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".