Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:07Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 165 644+412 519

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева
Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Церковный суд Московской городской епархии подтвердил законность ранее вынесенного приговора протодиакону Андрею Кураеву, которого признал подлежащим извержению из священного сана.

"Суд "не нашел оснований" для изменения приговора", - написал Кураев в четверг в своем блоге по окончании судебного заседания.

В РоссииКураев объяснил лишение сана своим отказом "становиться на колени"Читать подробнее

29 декабря 2020 года тот же суд усмотрел в заявлениях Кураева признаки "хулы на Церковь" и признал его подлежащим извержению из священного сана. Решение вступит в силу в случае утверждения его патриархом.

Непосредственным поводом для судебного рассмотрения стало то, что 21 апреля 2020 года Кураев опубликовал в своем "Живом журнале" характеристику умершего в тот день от последствий коронавируса протоиерея Александра Агейкина, которую сочли оскорбительной.

В декабрьском решении суда также говорилось о признаках клеветнической деятельности протодиакона, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".

РПЦ Андрей Кураев

Новости по теме

Новости

Глава МИД РФ заявил, что доверие между Москвой и Лондоном утрачено

Пандемия коронавируса

Ученые спрогнозировали, что Москва сможет избежать третьей волны COVID

Рязанский бывший вице-губернатор, которому просили звание Героя, скрыл судимость

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ

Кремль подтвердил назначение Сергея Королева первым замдиректора ФСБ

Пермский подросток признался в убийстве своей семьи

"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве

"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве

Убытки сервисов такси и доставки группы Сбера росли быстрее выручки

Первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом начнут рассматривать в апреле

В Кемеровской области изъятая из семьи девочка умерла в доме ребенка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');