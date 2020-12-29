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Епархиальный суд постановил лишить сана протодиакона Андрея Кураева

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Суд Московской городской епархии рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика Москвы протодиакона Андрея Кураева и постановил лишить его священного сана, сообщается во вторник вечером на сайте епархии.

"Решение об извержении протодиакона Андрея Кураева из сана вступит в силу в случае утверждения его правящим архиереем г. Москвы - Патриархом Московским и всея Руси, а до этого в установленный срок может быть обжаловано", - отмечается в сообщении.

В ходе суда было установлено, что 21 апреля 2020 года отец Андрей опубликовал в своем "Живом журнале" оскорбительную характеристику скончавшегося в тот день от последствий коронавируса протоиерея Александра Агейкина.

Суд выявил в заявлениях протодиакона Кураева признаки "хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона, в частности об обвинениях в адрес Русской православной церкви в "организации раскола" (в мировом православии - ИФ).

Суд констатировал, что Кураев не изменил характера своей деятельности после увещеваний со стороны епархиального духовника протоиерея Георгия Бреева и членов дисциплинарной комиссии еще в 2015 году.

В соответствии с Положением о церковном суде протодиакон был трижды вызван в церковный суд в установленном порядке. При этом, как отмечается, лишь в одном случае его отказ прибыть для участия в заседании был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья).

В ответ на четвертый вызов на заседание суда, запланированного на 29 декабря 2020 года, 25 декабря Кураев отправил электронное письмо следующего содержания: "Убедительно прошу перенести заседание на январь, так как в предновогодние дни Москва намертво стоит в пробках, а на метро приехать опасно из-за пандемии". 29 декабря утром протодиакон направил на имя председателя епархиального суда письмо, в котором сообщил об отказе явиться в церковный суд.

"Учитывая отказ прибыть на заседание, церковный суд счел обоснованным рассмотреть дело в заочном порядке", - говорится в сообщении Московской городской епархии.

В апреле этого года стало известно, что патриарх Кирилл издал указ о запрете в священнослужении Кураева из-за оскорбления памяти Агейкина.

Андрей Кураев Москва РПЦ

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