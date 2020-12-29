Создана правительственная комиссия для помощи семьям моряков с "Онеги"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил состав правительственной комиссии, которая займется оказанием помощи пострадавшим, а также семьям погибших и пропавших без вести при крушении рыболовецкого судна "Онега" 28 декабря в Баренцевом море.

Председателем комиссии назначена вице-премьер Виктория Абрамченко, заместителем - руководитель Росморречфлота Александр Пошивай, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

В состав комиссии вошли также первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, замглавы МВД Михаил Ваничкин, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замминистра финансов Ирина Окладникова, замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, руководитель Роструда Михаил Иванков, глава Росгидромета Игорь Шумаков, замруководителя Росрыболовства Хасан Лихов, исполняющий обязанности руководителя ФГБУ "Морская спасательная служба" Андрей Хаустов.

Также в списке - губернаторы Архангельской и Мурманской областей Александр Цыбульский и Андрей Чибис, капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов.

28 декабря судно "Онега" затонуло в Баренцевом море. Из 19 членов экипажа спасти удалось только двоих.

Мишустин поручил обеспечить родственникам погибших и пропавших моряков всю необходимую поддержку. Как психологическую, так и материальную, отмечается в сообщении.

Вице-премьер Абрамченко 28 декабря провела совещание, на котором обсуждался ход поисковой операции и расследование причин крушения.