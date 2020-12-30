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Правительство выделило около 500 млн рублей на создание технологической долины МГУ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти полмиллиарда рублей на создание инфраструктуры инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 487 000 тыс. рублей федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова для предоставления в 2020 году субсидии Фонду развития Московского университета в целях создания и развития инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы", - говорится в тексте документа.

Согласно документу, контроль за использованием средств поручено осуществлять МГУ с предоставлением доклада до 1 августа 2021 года.

Об идее создать на базе МГУ инновационный научно-технологический центр "Воробьевы горы" ректор университета Виктор Садовничий впервые заявил в начале 2010-х годов. Проект также называют "Научно-технологической долиной МГУ".

МГУ Воробьевы горы

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