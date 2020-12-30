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Заммэра Москвы пообещал быстро убрать свалку на месте "Долины МГУ"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы Петр Бирюков пообещал, что свалку строительного мусора на месте будущей научно-технологической долины МГУ разберут в кратчайшие сроки, и участок в примерно 40 га будет передан строителям.

По его словам, это очень трудоемкая работа. Особое внимание уделяется сортировке грунта, который увозят на утилизацию. Свалку разбирают около 3000 сотрудников комплекса городского хозяйства и больше 1000 единиц техники.

О начале работ по подготовке площадки под строительство "долины" 29 декабря объявил мэр Сергей Собянин. Он обратил внимание, что на этом участке большая свалка и что предстоит большая работа по ее ликвидации.

24 декабря президент Владимир Путин заявил в попечительском совете МГУ, что первые объекты "долины МГУ" нужно запустить в ближайшие два года, а к 2025 году вся инфраструктура должна быть полностью развернута.

Идея создания инновационой "долины МГУ" появилась в начале 2010-х годов. Ее разместят на территории между Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, жилыми кварталами на Мичуринском проспекте и улицей Удальцова. В нем будут кластеры "Биомед", "Геотех", "Инжиниринг", "Инфотех", "Космос", "Нанотех", а также "Междисциплинарный" и "Управленческий" кластеры.

Петр Бирюков МГУ Москва Сергей Собянин Владимир Путин

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