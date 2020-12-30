Власти заметили попытки создать искусственный дефицит лекарств в Крыму

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Попытки выкупить востребованные из-за распространения коронавируса лекарства для перепродажи зафиксированы в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Где-то видим целевые попытки выкупа лекарств для создания искусственного дефицита и продажи на черном рынке. По каждой позиции будет дан ответ", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

По его словам, представители правительства Крыма проводят встречи с руководителями аптек "для выработки позиции, чтобы прекратить паразитирование" на продаже препаратов, потребление которых выросло в этом году в 5-10 раз.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов пояснил, что таких спекулянтов замечают в группах мессенджеров, созданных для оперативной коммуникации с представителями аптек по уточнению наличия лекарств.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. С 20 декабря по 15 января в Крыму запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не работают с 22:00 до 8:00.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 24 тыс. человек, около 500 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 19 декабря - 357.