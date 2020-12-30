Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду умеренно просел в рамках выборочной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, сигналы с внешних площадок смешанные; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3270,75 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1395,07 пункта (-0,2%); цена на золото составила $1886,2 за тройскую унцию (+0,2%).

Подешевели акции "ФСК ЕЭС" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Россетей" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), Polymetal (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), банка ВТБ (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской Биржи" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,8%), "НЛМК" (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "Роснефти" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в среду вероятно продолжение консолидации рынка акций РФ вблизи отметки 1400 пунктов по индексу РТС - высокая активность участников рынка в последний торговый день года маловероятна. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление коррекции доллара вниз вслед за ослаблением курса к корзине мировых валют.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо позитивный. В США все же могут одобрить дополнительные выплаты американцам, хотя и с задержкой, поскольку идею поддерживают не только демократы в Сенате, но и некоторые республиканцы. Запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились, что оказывает поддержку нефти вкупе со слабым долларом. Также дорожают промышленные металлы. Внешние сигналы предполагают положительную динамику российских индексов на старте дня, а также возвращение рубля к укреплению.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, позитивом для Европы стала информация о том, что Совет ЕС принял решение о подписании соглашения об отношениях Евросоюза с Великобританией после Brexit и его временном применении с 1 января. Европарламент предполагает ратифицировать соглашение задним числом в марте.

По мере приближения к новогодним праздникам активность на рынках продолжает затухать. В уходящем году, несмотря на пандемию COVID-19 и весенний обвал рынков, большинству мировых индексов удалось не только отыграть падение, но и показать положительную динамику с начала года. В новый год инвесторы также смотрят с оптимизмом, отмечает Шишкина.

В США во вторник индексы акций завершили торги снижением на 0,2-0,4% после обновления рекордных максимумов днем ранее.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал проведение голосования по вопросу увеличения прямых выплат в рамках нового пакета стимулов до $2000 с $600, сообщает CNBC. В понедельник, 28 декабря, Палата представителей Конгресса проголосовала за увеличение размера выплат, на чем настаивал президент Дональд Трамп.

Министерство финансов США и Федеральная резервная система (ФРС) во вторник продлили срок действия программы поддержки малого бизнеса и средних по размеру компаний (Main Street Lending Program, MSLP) до 8 января. Программа должна была завершиться 31 декабря.

Ранее поддержку рынку оказали новости о том, что Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Тем временем ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в США остается на высоком уровне, что ставит под вопрос экономическое восстановление. За последнюю неделю в стране в среднем фиксировалось более 184 тыс. новых случаев COVID-19 в день, сообщает CNBC со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре подскочил на 7,9% в годовом выражении после повышения на 6,6% месяцем ранее. Это максимальные темпы подъема с июня 2014 года. Аналитики ожидали повышения индекса на 6,9% в позапрошлом месяце, отмечает Trading Economics.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng растет на 1,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,4%), несмотря на ослабление перспектив увеличения финансовой помощи населению США в условиях пандемии коронавируса.

Европейский союз и Китай подошли вплотную к подписанию большого соглашения об инвестициях, и в среду председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель КНР Си Цзиньпин должны в ходе видеоконференции дать принципиальное согласие на завершение переговоров.

Цены на нефть

Нефть утром в среду дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов энергоносителей в США, цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $51,28 за баррель (+0,4% и +0,5% во вторник), февральская цена WTI - $48,22 за баррель (+0,5% и +0,8% накануне).

По информации API, запасы нефти в стране упали на 4,79 млн баррелей - максимальными темпами с октября. Официальный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей выйдет в среду в 18:30 по московскому времени. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на 3,1 млн баррелей.

Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.

Тем временем, надежды на возобновление спроса на нефть несколько ослабли после того как в Сенате было заблокировано голосование по законопроекту, предусматривающему крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики США.