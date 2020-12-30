Путин потребовал от РЖД закупать по 500 локомотивов в год

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "Российским железным дорогам", чтобы обновить тяговой состав, нужно закупать по 500 локомотивов ежегодно в ближайшие три года, заявил премьер-министру Михаилу Мишустину президент Владимир Путин. Они обсуждали финансирование инвестпрограммы компании.

"Это важное, своевременное и нужное решение. Надеюсь, что оно будет исполняться", - сказал Путин и попросил Мишустина держать этот вопрос на личном контроле.

Закупку по 500 локомотивов ежегодно предполагает проект финансового плана РЖД на ближайшие три года, который кабинет министров рассматривал в прошлый четверг (копия имеется в распоряжении "Интерфакса"). Согласно пояснительной записке, документ предусматривает, что в 2021-2023 годах монополия в рамках инвестиционной программы приобретет 1500 единиц тягового подвижного состава на 252,598 млрд рублей.

В РЖД делают оговорку о том, что "показатели могут быть уточнены по итогам актуализации программы приобретения тягового подвижного состава на 2019-2025 годы". Основные показатели экономической эффективности проекта: чистая приведенная стоимость (NPV) - 86,2 млрд рублей, внутренняя ставка доходности (IRR) - 13,1%, дисконтированный срок окупаемости - 20,5 лет.

Примерно три четверти тягового подвижного состава "Российские железные дороги" традиционно приобретают у "Трансмашхолдинга" (актив Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы - двое последних являются контролирующими акционерами, 20% принадлежит французскому концерну Alstom), а также группы "Синара" Дмитрия Пумпянского и ее партнера по СП "Уральские локомотивы" - немецкого концерна Siemens.