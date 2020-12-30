Здоровья и завершения пандемии попросили бы у Деда Мороза 40% россиян

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Здоровья для себя и своих родственников попросили бы в подарок у Деда Мороза на Новый год 29% россиян, 11% сограждан были бы рады его помощи в завершении пандемии коронавируса и отмены соответствующих ограничений, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно исследованию, 7% респондентов попросили бы у Деда Мороза побольше денег и материального благополучия в Новом году, 6% участников опроса - достойно оплачиваемой работы и карьерного роста. На помощь Деда Мороза в выплатах по кредитам и погашении долгов понадеялись бы 2% респондентов, столько же опрошенных хотели бы в подарок машину, отмечают социологи.

Каждый четвертый россиянин (23%) выразил бы иные пожелания о подарке, а 8% опрошенных не знают, о чем стали бы просить у Деда Мороза, если бы он существовал и творил чудеса.

Не стали бы беспокоить Деда Мороза 13% респондентов или почти каждый восьмой россиянин, отмечают в ВЦИОМ.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 26 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.