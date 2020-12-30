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Здоровья и завершения пандемии попросили бы у Деда Мороза 40% россиян

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Здоровья для себя и своих родственников попросили бы в подарок у Деда Мороза на Новый год 29% россиян, 11% сограждан были бы рады его помощи в завершении пандемии коронавируса и отмены соответствующих ограничений, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно исследованию, 7% респондентов попросили бы у Деда Мороза побольше денег и материального благополучия в Новом году, 6% участников опроса - достойно оплачиваемой работы и карьерного роста. На помощь Деда Мороза в выплатах по кредитам и погашении долгов понадеялись бы 2% респондентов, столько же опрошенных хотели бы в подарок машину, отмечают социологи.

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Каждый четвертый россиянин (23%) выразил бы иные пожелания о подарке, а 8% опрошенных не знают, о чем стали бы просить у Деда Мороза, если бы он существовал и творил чудеса.

Не стали бы беспокоить Деда Мороза 13% респондентов или почти каждый восьмой россиянин, отмечают в ВЦИОМ.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 26 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Уходящий год в фотографиях

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В первых числах января значительно усилились лесные пожары в Австралии, бушующие с ноября 2019 года. Огонь уничтожил леса общей площадью более 100 тыс. квадратных километров, унес жизни более миллиарда животных. Разрушительные пожары уничтожили треть популяции коал. Австралии потребуется не менее века для восстановления.3 января стало известно о гибели в Багдаде генерала Касема Сулеймани - главы иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции. Операция по его устранению была проведена в Ираке по указанию Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения. Десятки тысяч иранцев вышли на улицы по всей стране, скандируя антиамериканские лозунги и сжигая флаги США. В социальных сетях стали активно распространяться слухи о возможном начале третьей мировой войны. 13 января вулкан Таал, расположенный на Филиппинах в 70 км от Манилы, начал извергать лаву. 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ВЦИОМ

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