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Pfizer ответила мальчику на письмо с просьбой сделать прививку Санта-Клаусу

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Представители компании Pfizer ответили шестилетнему мальчику из Ирландии, который попросил предоставить в особом порядке вакцину от COVID-19 для Санта-Клауса и его эльфов, сообщает Irish Examiner .

Пандемия коронавируса

"Я слышал, что вы сделали новую вакцину от коронавируса. Хорошая работа. Не могли бы вы, пожалуйста, отправить немного на Северный полюс для Санты и его эльфов", - написал Каллум Торнхилл из Гланмайра.

В ответ он получил письмо из офиса компании в Рингаскидди: "Мы связались с Сантой, чтобы предложить свою помощь, и он заверил нас, что он, миссис Клаус, олени и все эльфы находятся в добром здравии и безопасности".

В конверте лежал небольшой рождественский подарок: набор для рисования.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла также ответил Каллуму и еще одному ребенку, которые написали компании в посте на LinkedIn.

"Я хочу, чтобы вы знали, что мы делаем все возможное, чтобы помочь принести надежду людям во всем мире. И мы обязательно позаботимся о Санте, а также о его эльфах", - написал Бурла.

Вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, первой получила разрешение на использование от властей США и Великобритании в начале декабря. Внедрение вакцины происходит в то время, когда США и Великобритания сообщают о самых высоких уровнях заражения и смертельных исходов от COVID-19 с начала пандемии.

США Pfizer BioNTech Коронавирус COVID-19

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