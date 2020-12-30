Эксперимент по "доступному интернету" продлили на полгода

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры сообщило, что эксперимент по предоставлению гражданам безвозмездного доступа к интернету для использования социально значимых сайтов продлен еще на полгода, до 30 июня. Он стартовал 1 апреля. Приказ о его продлении подписал глава ведомства Максут Шадаев.

С начала пилотного проекта "доступным интернетом" воспользовались около 1,8 млн уникальных пользователей, проект востребован, особенно в условиях пандемии, сообщил через пресс-службу заместитель Шадаева Олег Иванов.

В эксперименте с самого начала участвовали пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющие интернет 70% домохозяйствам в России: ПАО "Ростелеком", ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ПАО "Вымпел-Коммуникации", ПАО "МегаФон", ПАО "Эр-Телеком Холдинг". Позднее к ним присоединились виртуальный оператор мобильной связи СберМобайл и ряд региональных операторов. Участвовать приглашались все операторы связи, работающие в России.

Сейчас в списке социально значимых информационных ресурсов 371 сайт. Туда вошли в том числе сайты для оказания социальных услуг, сервисы для заказа лекарств и для дистанционного обучения.

Минцифры 29 декабря внесло в Госдуму законопроект о доступном интернете.

В январе проект предложил запустить президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.