Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

Эксперимент по "доступному интернету" продлили на полгода

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры сообщило, что эксперимент по предоставлению гражданам безвозмездного доступа к интернету для использования социально значимых сайтов продлен еще на полгода, до 30 июня. Он стартовал 1 апреля. Приказ о его продлении подписал глава ведомства Максут Шадаев.

С начала пилотного проекта "доступным интернетом" воспользовались около 1,8 млн уникальных пользователей, проект востребован, особенно в условиях пандемии, сообщил через пресс-службу заместитель Шадаева Олег Иванов.

В эксперименте с самого начала участвовали пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющие интернет 70% домохозяйствам в России: ПАО "Ростелеком", ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ПАО "Вымпел-Коммуникации", ПАО "МегаФон", ПАО "Эр-Телеком Холдинг". Позднее к ним присоединились виртуальный оператор мобильной связи СберМобайл и ряд региональных операторов. Участвовать приглашались все операторы связи, работающие в России.

Сейчас в списке социально значимых информационных ресурсов 371 сайт. Туда вошли в том числе сайты для оказания социальных услуг, сервисы для заказа лекарств и для дистанционного обучения.

Минцифры 29 декабря внесло в Госдуму законопроект о доступном интернете.

В январе проект предложил запустить президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Минцифры Максут Шадаев Олег Иванов МТС Вымелком Мегафон Ростелеком

Новости по теме

Новости

Председатель Ярославской областной думы погиб в ДТП

Мишустин сыграл на синтезаторе для девочки из Тверской области

В январе будут составлены 18 протоколов на СМИ-иноагентов за нарушения

Пилот "Аэрофлота" пойдет под суд за аварийную посадку в Калининграде

Пилот "Аэрофлота" пойдет под суд за аварийную посадку в Калининграде
Пандемия коронавируса

Израильская клиника начала переговоры о поставках в РФ вакцин Pfizer и Moderna

Израильская клиника начала переговоры о поставках в РФ вакцин Pfizer и Moderna

Депутат-единоросс оштрафован на 10 тыс. руб. за попытку украсть рельс

Здоровья и завершения пандемии попросили бы у Деда Мороза 40% россиян

Путин подписал закон о наказании чиновников за оскорбления

Путин подписал закон о наказании чиновников за оскорбления

Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

Песков сообщил, что Путину не докладывают о каждом деле против Навального

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');