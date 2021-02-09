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Проект "Доступный интернет" могут расширить бесплатным видеоконтентом

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Власти РФ планируют существенно расширить эксперимент "Доступный интернет", в рамках которого гражданам предоставляют бесплатный доступ к социально значимым сайтам: они хотят обязать операторов связи давать бесплатный доступ еще и к видеоконтенту в соцсетях, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Бесплатный доступ, по данным "Ъ", предполагается обеспечить к видео во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также на сайтах телеканалов первого и второго мультиплекса. По информации источников издания, эту идею с операторами обсуждают администрация президента (АП) и Минцифры.

В АП необходимость такой инициативы обосновывают потребностью продвигать отечественный контент и создавать альтернативы зарубежным видеосервисам, прежде всего YouTube, рассказал один из собеседников "Коммерсанта".

Кроме того, за распространение бесплатного доступа к видео в соцсетях выступает глава Минцифры Максут Шадаев. Его ключевой аргумент в поддержку такой инициативы, по словам источника "Ъ", - это "социальная функция". В Минцифры изданию сообщили, что "последовательно ведут работу по реализации проекта".

Опрошенные "Ъ" эксперты считают, что данная инициатива приведет к росту тарифов на интернет, так как операторам придется компенсировать "законодательную нагрузку" за счет потребителей. Кроме того, гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян полагает, что распространение бесплатного доступа на видео приведет к тому, что порядка 30% россиян могут отказаться вообще платить за интернет. А операторы, по его словам, компенсируют такую идею властей не только ростом тарифов, но и существенным увеличением количества рекламы на сайтах.

"Доступный интернет"

В январе прошлого года проект "Доступный интернет" предложил запустить президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Эксперимент стартовал 1 апреля. В его рамках бесплатный доступ предоставляет к 371 сайту. В их числе - сайты для оказания социальных услуг, сервисы для заказа лекарств, для дистанционного обучения и другие сайты.

В эксперименте с самого начала участвовали пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющие интернет 70% домохозяйствам в России: ПАО "Ростелеком", ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ПАО "Вымпел-Коммуникации", ПАО "МегаФон", ПАО "Эр-Телеком Холдинг". Позднее к ним присоединились виртуальный оператор мобильной связи СберМобайл и ряд региональных операторов. Участвовать приглашались все операторы связи, работающие в России.

Минцифры сообщало, что с начала пилотного проекта "доступным интернетом" воспользовались около 1,8 млн уникальных пользователей, проект востребован, особенно в условиях пандемии.

Ведомство 29 декабря внесло в Госдуму законопроект о доступном интернете.

Минцифры АП Максут Шадаев Доступный интернет

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