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Маркировка лекарств будет работать в упрощенном режиме до 1 июля

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Маркировка лекарств в России продолжит работать в упрощенном режиме до 1 июля 2021 года, сообщил оператор системы маркировки ЦРПТ.

В этом режиме аптеки и медучреждения не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов и могут самостоятельно проводить дальнейшие действия с лекарствами (выводить их из оборота, независимо от ошибок, допущенных поставщиками). Импортеры, ввозя лекарства в Россию, могут не ждать подтверждения ввоза от держателей или владельцев регистрационного удостоверения.

По данным ЦРПТ, в настоящее время с прерыванием цепочки полной прослеживаемости проводятся только 8% операций в аптечном сегменте и менее 1% - в медорганизациях. "Это означает, что отрасль повысила качество работы в системе маркировки и безболезненно перейдет на полноценный формат работы после выхода из упрощенного режима", - говорится в сообщении оператора.

ЦРПТ отмечает, что сейчас система работает стабильно, задержек в поставках препаратов нет.

Обязательная маркировка лекарственных препаратов была введена в России с 1 июля 2020 года. Осенью аптечные сети и фармпроизводители жаловались на проблемы в работе с системой маркировки. Тогда правительство упростило порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли, решили в правительстве.

ЦРПТ предложил применять полноценный режим отражения операций в системе только в отношении лекарств, получивших разрешение на ввод в гражданский оборот после 1 февраля 2021 года.

ЦРПТ коронавирус правительство

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