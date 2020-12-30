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ФМБА получило разрешение на клинические испытания препарата от COVID

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) начнет клинические исследования препарата от коронавируса, показавшего эффективность в 99% на доклинических испытаниях, сообщает пресс-служба агентства.

"ФМБА получило разрешение Минздрава России на проведение клинического исследования лекарственного препарата для лечения COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы ФМБА, распространенном в среду.

В рамках первой фазы испытаний планируется изучить безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев. Исследование будет проводиться на базе Института иммунологии ФМБА России. В настоящий момент испытательный центр проводит подготовку к клиническим исследованиям, ведется набор добровольцев.

"Если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире", - заявила ранее руководитель ФМБА России Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Скворцова рассказывала, что доклинические исследования данного препарата показали его полную безопасность в связи с тем, что он не действует на организм и на иммунитет человека, а также высокую эффективность у животных, превышающую 99%. Препарат мешает воспроизводству вируса. Предполагается, что он будет применяться в виде раствора в небулайзере несколько раз в день.

"Препарат специфически выключает активность коронавируса SARS-CoV-2 и убивает его, а не только влияет на симптомы заболевания", - отмечается в сообщении ФМБА.

ФМБА коронавирус

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