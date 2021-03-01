ФМБА начнет клинические испытания своей вакцины от COVID-19 в июле

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством, начнутся в июле, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"С июля. Это будет уже клиника", - сказала Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, клинические испытания продлятся несколько месяцев.

"Первая и вторая фаза будут объединены, потому что это разрешается сейчас протоколом испытания вакцин. Если проводить с большим количеством пациентов, тогда это будет несколько месяцев – так, как это было и для "Вектора", и для "Спутника", для наших вакцин", - сказала Скворцова.

Глава ФМБА отметила, что созданная в агентстве вакцина относится к препаратам нового поколения и разрабатывается на новой технологической платформе.

"В том случае, если изменчивость вируса будет такова, что накопившаяся мутация в S-белке в рецепторном домене не позволит связываться антителам, мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность", - сказала Скворцова.

Она заметила, что "если антительный иммунитет как правило держится месяцами, то клеточный иммунитет – годами, и в экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13-17 лет".

Глава ФМБА сообщила, что "это направление абсолютно в тренде интересов сейчас международных".

"Заседание ВОЗ по вакцинам подтвердило тренд к созданию уже сейчас вакцин следующего поколения на тот случай, если изменчивость вируса не позволит использовать антительные вакцины. Поэтому мы надеемся, что будем во всеоружии", - сказала Скворцова.

18 января по поручению президента РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра имени Гамалеи – "Спутник V".

Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора. По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, до марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно "Спутником V", начиная с марта – "Спутником" и "ЭпиВакКороной", с конца марта к ним добавится "КовиВак" центра имени Чумакова РАН.