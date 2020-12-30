ФМБА до января начнет испытание на добровольцах "антидота" от COVID

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство рассчитывает до нового года начать испытание на добровольцах разработанного им лекарства от коронавируса, сообщила глава ФМБА Верника Скворцова.

"Это препарат первый этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус, практически это антидот для коронавирусной инфекции. Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата в связи с тем, что он не действует на организм и иммунитет человека. С другой стороны - (исследования показали) высокую эффективность, превышающую 99%", - сказала Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По ее словам, уже подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. "Мы надеемся это успеть сделать до нового года", - сказала Скворцова.

Глава ФМБА отметила, что в случае успеха клинических испытаний это будет первое лекарство от COVID-19 в мире. "В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный и эффективный прямого действия противовирусный препарат, не имеющих аналогов пока в мире", - сказала она.

В ФМБА разработали еще одно лекарство - препарат для профилактики и угнетения цитокинового шторма (реакции иммунитета, которая приводит к поражению тканей организма) при самых сложных формах коронавируса.

"Этот препарат уже закончил клинические исследования, в настоящее время - последняя стадия его регистрации", - сказала Скворцова.